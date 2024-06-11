Судова тяганина колишньої пари

Бред Пітт та Анджеліна Джолі досі з'ясовують стосунки у суді. Пара розійшлася ще у 2016 році, а судиться з 2019-го.

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Зокрема, пара судиться не лише через дітей, а й за право володіти бізнесом, який вони розпочали у статусі сім'ї. Зокрема, йдеться і про виноградник у Франції. Бреду вдалося виграти ряд справ, але він програє у найголовнішій – сімейній.

Помста Джолі

Спільні діти Джолі та Пітта почали відмовлятися від прізвища актора. Загалом пара виховувала 6 спадкоємців: трьох дітей пара народила, ще трьох – всиновила.

Особливо засмутило Бреда рішення найстаршої доньки – Шайло, яка домоглася рішення щодо відмови від прізвища Пітта, найнявши адвоката на своє 18-річчя.

Він дуже любить дітей та мріє, що колись все налагодиться. Щодо ситуації, то Бред воліє благородно мовчати, навіть на те, що в мережі з'явилися нецензурні висловлювання сина про нього,

– розповіли інсайдери.

Відео, про яке йдеться, виклали у мережу в 2023 році, хоча воно датоване 2020 роком. Тоді Пакс на День батька нецензурно облаяв Пітта та звинуватив актора у тому, що він змушує усіх довкола тремтіти.