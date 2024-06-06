Принц Джордж зараз навчається в елітному закладі Lambrook School неподалік Аскота в Беркширі. Він перейняв захоплення свого діда Чарльза до мистецтва і непогано малює. Також юний принц займається регбі та любить ходити на футбольні матчі разом із батьком Вільямом. Проте своє майбутнє він бачить в іншому ремеслі.

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Яку професію здобуде юний принц

Нещодавно принц Вільям натякнув, що його старший син хоче піти стопами батька і дядька, принца Гаррі.

Він потенційний пілот,

– сказав майбутній король журналу Hello!

За словами Кейт Міддлтон, з дитинства він проявляв інтерес до авіації й не раз відвідував базу королівських повітряних сил. Який саме напрямок він обере наразі невідомо, але можливо, його порівнюватимуть з дядьком Гаррі, який служив пілотом вертольота, або з батьком, що працював у пошуково-рятувальних силах.

Юний Джордж зі своєю сім'єю / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Зараз Джордж, його сестра Шарлотта та брат Луї ще навчаються у школі. Відповідно до принципів виховання Кейт Міддлтон, її діти мають насолоджуватися дитинством і не бути обтяженими дорослими питаннями.

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