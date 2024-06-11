Судебная волокита бывшей пары

Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор выясняют отношения в суде. Пара разошлась еще в 2016 году, а судится с 2019-го.

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В частности, пара судится не только из-за детей, но и за право владеть бизнесом, который они начали в статусе семьи. В частности, речь идет и о винограднике во Франции. Брэду удалось выиграть ряд дел, но он проигрывает в самом главном – семейном.

Месть Джоли

Совместные дети Джоли и Питта начали отказываться от фамилии актера. Всего пара воспитывала 6 наследников: троих детей пара родила, еще троих – усыновила.

Особенно расстроило Брэда решение старшей дочери – Шайло, которая добилась решения об отказе от фамилии Питта, наняв адвоката на свое 18-летие.

Он очень любит детей и мечтает, что когда-то все наладится. Что касается ситуации, то Брэд предпочитает благородно молчать, даже на то, что в сети появились нецензурные высказывания сына о нем,

– рассказали инсайдеры.

Видео, о котором идет речь, выложили в сеть в 2023 году, хотя оно датировано 2020 годом. Тогда Пакс на День отца нецензурно обругал Питта и обвинил актера в том, что он заставляет всех вокруг дрожать.