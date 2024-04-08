Для того, щоб стати матір'ю, Кортні довелося пройти через велику кількість випробувань. У 2019 році вона завагітніла, будучи у стосунках, але, на жаль, втратила дитина.

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Лікарі діагностували в неї сидром Тернера – генетичну аномалію, коли у жінки частково або повністю відсутня Х-хромосома. Історія з партнером довгою не була, і у 22 роки Кортні не лише припинила стосунки, а й заморозила свої яйцеклітини.

Дівчина пройшла декілька циклів штучного запліднення, але, на жаль, перші спроби були невдалими. Кортні не здавалася і вірила, що одного дня дізнається про омріяну вагітність, а згодом – стане мамою.

Шлях Кортні до материнства був сповнений випробувань / Фото Caters

П'ята спроба була вдала – 4 лютого 2023 року вона почула новину, якої так довго чекала. Вагітність проходила складно, вже на 26 тижні лікарі повідомили про сповільнення росту плоду. На 35 тижні вони провели кесарів розтин – так на світ з'явилася Дейзі.

Перший час Кортні залишалася з донькою у лікарні. Коли ж небезпека минула, дівчата вирушили додому.

Не могла перестати плакати, коли нарешті взяла дитину на руки. Тепер у мене є все — дитина, машина, будинок. Приймаю всі рішення самостійно і не хотіла б, щоб було інакше. Тепер чоловіки мені ні для чого не потрібні,

– розповіда Кортні.

Загалом за народження дитини Кортні довелося заплатити 47 тисяч доларів. Вона каже, що за потреби заплатила б і більше, адже народження дитини стало найкращим, що було в її житті.