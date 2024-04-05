Як змінилися декретні виплати

Як повідомили у Пенсійному фонді, у 2024 році зріс розмір декретних виплат для матусь, які працевлаштовані. Вони будуть отримувати 100% від своєї середньої зарплати на час декрету.

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Що стосується матусь, які не працюють, їм будуть платити 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто йдеться про 3,3 тисячі гривень кожного місяця.

Максимальний розмір декретної допомоги для працюючих мам становить 106,5 тисяч гривень. Мінімальна виплата становить 7,1 тисячі гривень.

Як оформити декретну допомогу

Потрібно надати листок непрацездатності, який формують у тому медичному закладі, де жінка перебуває на обліку. Цей листок треба надати роботодавцю, аби оформити грошові виплати.

Тривалість відпустки становить 126 днів після народження однієї дитини і 140 – при народженні двох та більше дітей.

Як щодо декретної допомоги батьку дитини

Батько має право піти у декретну відпустку по догляду за дитиною повністю або частково, поки дитині не виповниться 3 роки. Але у цьому випадку виплати не передбачені.

На декретну відпустку та виплати мають право батьки-одинаки, які виховують дитину без допомоги матері. У такому випадку роботодавці повинні зберегти за батьком робоче місце та врахувати його декретну відпустку у трудовий стаж.

Також чоловік має право піти у відпустку по догляду за другою дитиною до трьох років, якщо мати перебуває у декретній відпустці по догляду за першим малюком.