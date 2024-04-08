Для того, чтобы стать матерью, Кортни пришлось пройти через большое количество испытаний. В 2019 году она забеременела, будучи в отношениях, но, к сожалению, потеряла ребенка.

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Врачи диагностировали у нее сидром Тернера – генетическую аномалию, когда у женщины частично или полностью отсутствует Х-хромосома. История с партнером долгой не была, и в 22 года Кортни не только прекратила отношения, но и заморозила свои яйцеклетки.

Девушка прошла несколько циклов искусственного оплодотворения, но, к сожалению, первые попытки были неудачными. Кортни не сдавалась и верила, что однажды узнает о желанной беременности, а впоследствии – станет мамой.

Путь Кортни к материнству был полон испытаний / Фото Caters

Пятая попытка была удачная – 4 февраля 2023 года она услышала новость, которой так долго ждала. Беременность проходила сложно, уже на 26 неделе врачи сообщили о замедлении роста плода. На 35 неделе они провели кесарево сечение – так на свет появилась Дейзи.

Первое время Кортни оставалась с дочкой в больнице. Когда же опасность миновала, девушки отправились домой.

Не могла перестать плакать, когда наконец взяла ребенка на руки. Теперь у меня есть все - ребенок, машина, дом. Принимаю все решения самостоятельно и не хотела бы, чтобы было иначе. Теперь мужчины мне ни для чего не нужны,

– рассказывает Кортни.

Всего за рождение ребенка Кортни пришлось заплатить 47 тысяч долларов. Она говорит, что при необходимости заплатила бы и больше, ведь рождение ребенка стало лучшим, что было в ее жизни.