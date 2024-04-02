Мама повинна бути енергійна: які продукти потрібно з'їсти після безсонної ночі з дитиною

Глибокий та довгий сон – це те, про що мамам часто залишається лише мріяти. Однак впродовж дня розслабитися не вдасться, тому варто знати кілька лайфхаків, які дозволять зарядитися енергією.

Підзарядити свої "батарейки" після безсонної ночі може хороший сніданок, повідомляє Baby 24. Є кілька продуктів, які допоможуть проснутися та активно почати новий цікавий день.

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Кава – це незамінний атрибут невиспаного життя мам, а підсилити ефект можуть смачні додатки.

Авокадо

Цей фрукт дуже багатий на калій, який дає організму енергію та запобігає втомі. Кілька смачних канапок – і ви готові до веселих ігор та хатніх справ.

Темний шоколад

Цей смаколик підвищить концентрацію та зарядить енергією. Усе завдяки високому вмісту какао.

Мама завжди має бути енергійна / Фото Pixabay

Насіння чіа

Тут багато магнію. Цей мікроелемент дозволяє побороти стрес та втому.

Солодка картопля (батат)

Це ще один продукт, в якому багато магнію. Крім того, у солодкій картоплі є вітамін С.

Апельсини

В апельсинах є цукор, але у помірній кількості. Також фрукт багатий на вітамін С. За можливості можна навіть випити апельсинового соку – окрім заряду енергії він ще й покращить настрій.

Однак пам'ятайте, що хорошого відпочинку не замінить жоден продукт, тому намагайтеся скористатися кожною можливістю перезарядитися.