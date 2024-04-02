Підзарядити свої "батарейки" після безсонної ночі може хороший сніданок, повідомляє Baby 24. Є кілька продуктів, які допоможуть проснутися та активно почати новий цікавий день.
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Кава – це незамінний атрибут невиспаного життя мам, а підсилити ефект можуть смачні додатки.
- Авокадо
Цей фрукт дуже багатий на калій, який дає організму енергію та запобігає втомі. Кілька смачних канапок – і ви готові до веселих ігор та хатніх справ.
- Темний шоколад
Цей смаколик підвищить концентрацію та зарядить енергією. Усе завдяки високому вмісту какао.
Мама завжди має бути енергійна / Фото Pixabay
- Насіння чіа
Тут багато магнію. Цей мікроелемент дозволяє побороти стрес та втому.
- Солодка картопля (батат)
Це ще один продукт, в якому багато магнію. Крім того, у солодкій картоплі є вітамін С.
- Апельсини
В апельсинах є цукор, але у помірній кількості. Також фрукт багатий на вітамін С. За можливості можна навіть випити апельсинового соку – окрім заряду енергії він ще й покращить настрій.
Однак пам'ятайте, що хорошого відпочинку не замінить жоден продукт, тому намагайтеся скористатися кожною можливістю перезарядитися.