Подзарядить свои "батарейки" после бессонной ночи может хороший завтрак, сообщает Baby 24. Есть несколько продуктов, которые помогут проснуться и активно начать новый интересный день.

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Кофе – это незаменимый атрибут бодрствующей жизни мам, а усилить эффект могут вкусные добавки.

Авокадо

Этот фрукт очень богат на калий, который дает организму энергию и предотвращает усталость. Несколько вкусных бутербродов – и вы готовы к веселым играм и домашним делам.

Темный шоколад

Это лакомство повысит концентрацию и зарядит энергией. Все благодаря высокому содержанию какао.

Мама всегда должна быть энергичной / Фото Pixabay

Семена чиа

Здесь много магния. Этот микроэлемент позволяет побороть стресс и усталость.

Сладкий картофель (батат)

Это еще один продукт, в котором много магния. Кроме того, в сладком картофеле есть витамин С.

Апельсины

В апельсинах есть сахар, но в умеренном количестве. Также фрукт богат витамином С. По возможности можно даже выпить апельсинового сока – кроме заряда энергии он еще и улучшит настроение.

Однако помните, что хорошего отдыха не заменит ни один продукт, поэтому старайтесь воспользоваться каждой возможностью перезарядиться.