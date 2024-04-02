Подзарядить свои "батарейки" после бессонной ночи может хороший завтрак, сообщает Baby 24. Есть несколько продуктов, которые помогут проснуться и активно начать новый интересный день.
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Кофе – это незаменимый атрибут бодрствующей жизни мам, а усилить эффект могут вкусные добавки.
- Авокадо
Этот фрукт очень богат на калий, который дает организму энергию и предотвращает усталость. Несколько вкусных бутербродов – и вы готовы к веселым играм и домашним делам.
- Темный шоколад
Это лакомство повысит концентрацию и зарядит энергией. Все благодаря высокому содержанию какао.
Мама всегда должна быть энергичной / Фото Pixabay
- Семена чиа
Здесь много магния. Этот микроэлемент позволяет побороть стресс и усталость.
- Сладкий картофель (батат)
Это еще один продукт, в котором много магния. Кроме того, в сладком картофеле есть витамин С.
- Апельсины
В апельсинах есть сахар, но в умеренном количестве. Также фрукт богат витамином С. По возможности можно даже выпить апельсинового сока – кроме заряда энергии он еще и улучшит настроение.
Однако помните, что хорошего отдыха не заменит ни один продукт, поэтому старайтесь воспользоваться каждой возможностью перезарядиться.