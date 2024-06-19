Це так смішно: близнюки вперше побачили один одного – курйозне відео

Стосунки близнюків, навіть з самого малечку, такі захопливі та цікаві. Крихітні хлопчики зі США зачарували мережу милими усмішками у мить, коли побачили одне одного.

Коли пара близнюків нарешті усвідомлено помітила одне одного, це була любов з першого погляду. "Мої хлопчики-близнюки вперше дізналися один про одного", – написала Меган Гарр, молода мама зі штату Флорида. Так вона підписала відео у TikTok про своїх 4-місячних синів Купера та Олсена.

Не пропустіть "Найкраще рішення у житті": чоловік за понад 350 тисяч став багатодітним батьком-одинаком

Перше знайомство: як це сталося

На відео з 13 мільйонами переглядів видно, як брати-близнюки лежать поруч і невербально розмовляють. Вони усміхаються і дивляться один одному в очі, лепечуть, торкаються рук і дуже задоволені своїм дзеркальним відображенням.

Те саме миле відео: дивіться ролик

Захопливі факти про близнюків

Близнюки часто розвивають свою власну мову, яка називається криптофазією. Це явище спостерігається, коли близнюки створюють і використовують власний мовний код, який зрозумілий тільки їм. Ця мова зазвичай зникає, коли дітки починають більше спілкуватися з іншими.

Одним із найцікавіших досліджень про близнюків є "Міннесотське дослідження розділених близнюків", яке показало, що ідентичні близнюки, які виросли окремо, мають схожі особистості та інтереси, як і ті, що виросли разом.

Наприклад, один набір близнюків, розділених у віці чотирьох тижнів, згодом виявив, що обидва стали правоохоронцями, краще виконували завдання з математики, ніж з правопису, і страждали від головних болів у віці 18 років.

Як таке могло статися: яквитягнув маму з-під завалів.