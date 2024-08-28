Черговий заклик до примирення

Анджеліна Джолі та Бред Пітт після розлучення влаштували справжню війну за виноробню у Франції. Що стосується дітей, то акторка спочатку отримала повну опіку, але Бреду згодом вдалося відсудити "трішки часу".

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Батько Анджеліни, оскароносний Джон Войт розповів, що проводить з внуками не так багато часу, як би хотів, однак закликав акторів до мирного завершення конфлікту.

Я б хотів, щоб вони знайшли спосіб укласти мир. Знаєте, я думаю, що дітям потрібна деяка стабільність. Я люблю дітей, і я люблю свою дочку. І я хочу, щоб Бред узявся за справу, розумієте, за те, що він має зробити. Покінчіть із цим абсурдом,

– сказав він.

Діти цураються Бреда Пітта

Ніхто з дітей не хоче проводити час з Піттом, також вони позбуваються його прізвищ. 60-річного актора це дуже засмучує, але він заявляє, що з повагою ставиться до їхнього вибору.

Його спроби налагодити стосунки з дітьми марні, вони стали на бік мами та не йдуть з ним на контакт.

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