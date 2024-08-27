Кінець історії любові

20 серпня Дженніфер Лопес подала на розлучення з оскароносним актором Беном Аффлеком. Зірка зробила це в день другої річниці їхнього весілля.

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Як повідомили інсайдери, актор більше не підтримує стосунків з дітьми Джей Ло, відколи вони розійшлися. Близнюки Макс та Емма не говорили з ним вже давно і навряд чи у їхнього спілкування буде продовження.

Як Лопес ставиться до дітей Аффлека

Натомість співачка та акторка має тісний зв'язок з трьома дітьми Аффлека, Вайолет, Серафіною та Семюелем. Окрім того, вона дружить з їхньою мамою, Дженніфер Гарнер.

Також вона товаришує з чотирма дітьми колишнього чоловіка Марка Ентоні, які з'явилися в нього від інших жінок. Інсайдери зазначають, що Дженніфер дуже хороша мама, і вона позитивно відгукувалася про Бена як про тата, коли вони були разом.

Раніше ми писали про помилки батьків, через які діти перестають їх слухати.