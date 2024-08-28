Очередной призыв к примирению

Анджелина Джоли и Брэд Питт после развода устроили настоящую войну за винодельню во Франции. Что касается детей, то актриса сначала получила полную опеку, но Брэду впоследствии удалось отсудить "немного времени".

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Отец Анджелины, оскароносный Джон Уайт рассказал, что проводит с внуками не так много времени, как бы хотел, однако призвал актеров к мирному завершению конфликта.

Я бы хотел, чтобы они нашли способ заключить мир. Знаете, я думаю, что детям нужна некоторая стабильность. Я люблю детей, и я люблю свою дочь. И я хочу, чтобы Брэд взялся за дело, понимаете, за то, что он должен сделать. Покончите с этим абсурдом,

– сказал он.

Дети избегают Брэда Питта

Никто из детей не хочет проводить время с Питтом, также они избавляются от его фамилий. 60-летнего актера это очень расстраивает, но он заявляет, что с уважением относится к их выбору.

Его попытки наладить отношения с детьми тщетны, они стали на сторону мамы и не идут с ним на контакт.

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