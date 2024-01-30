Впевненість дітей: як формується та розвивається

Сьогодні батькам доводиться багато працювати, аби забезпечувати свій побут та майбутнє для дитини. Через це їм не вдається проводити з дітлахами багато часу, що може викликати відчуття провини.

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Втім, Това Кляйн, яка є доценткою з психології, запевняє, що хвилюватися нічого. Головне – це не скільки часу ви проводите з дітьми, а як саме.

Якісне спілкування та цікаве спільне проведення часу – це один з найкращих каталізаторів дитячого розвитку. Окрім того, ці фактори впливають на рівень впевненості дитини у своїх силах, який буде проявлятися вже зовсім скоро.

Дітям просто потрібно побути з вами. Посидіти у вас на колінах, почитати книжку, покидати фрізбі – словом, проводити час так, щоб формувати новий досвід та спогади,

– розповіла психологиня.

Проведення часу з дітьми повинне бути якісним / Фото Pixabay

Також для дітей важливо, аби їх цінували та чули. Якщо батьки проявляють увагу та не забувають казати, як пишаються дітьми, їхня впевненість у своїх силах з кожним разом ставатиме все непохитнішою.

Не обов'язково вигадувати щось грандіозне, цікаві ідеї можна взяти і з повсякдення. Головне – показати, якими важливими є для вас діти,

– порадила експертка.

Батькам радять не забувати і про тактильність. Обійми та поцілунки – це дуже сильні прояви любові, обмежувати які немає жодного змісту. Дослідження показали, що зв'язок з батьками у дитинстві суттєво впливає на мотивацію та впевненість дітей у майбутньому, тому варто попіклуватися, аби цей зв'язок був міцним та асоціювався з любов'ю, турботою та підтримкою.