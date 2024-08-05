Бабуся за сидіння з онуками вимагає в дочки гроші: вона вже заробила десятки тисяч доларів

Сучасним батькам інколи вкрай важко поєднувати роботу та батьківство. На допомогу приходять батьки та дідусі, але не завжди це обходиться безплатно.

Сидіння з дітьми – не безплатне

67-річна Керолайн Даддрідж вийшла на пенсію у 2018 році. У неї 5 дітей, від яких є 7 онуків. Вона радо проводить час з дітьми, але вирішила, що братиме за це гроші.

Цікаво Мама демонструє олімпійську гімнастику на кухні: відео стало вірусним

Кои донька попросила її доглядати зі дітьми, жінка поставила свої умови: 19 доларів за половину дня або 64 долари за цілий день.

Аманда була вражена. Вона стверджує, що бабусі по всій країні з радістю вхопляться за можливість провести час зі своїми онуками абсолютно безплатно. Втім, я була непохитною,

– розповіла Керолайн.

Втім, вони таки домовилися, і зараз бабуся доглядає за дітьми 4 дні на тиждень з 8 ранку до 17 вечора.

Скільки вже заробила бабуся

За підрахунками Керолайн, сидіння з дітьми вже принесло їй 32 тисячі доларів.

Мені не нудно, я люблю своє життя й не хочу нести тягар відповідальності про дітей через десятиліття після того, як уже зробила те саме для своїх власних,

– додає вона.

Керолайн не збирається слухати докори суспільства та переконана: якщо виконує роль дитсадка, то повинна також отримувати за це гроші.

Раніше ми писали про те, чому важливо виховувати дітей незалежними.