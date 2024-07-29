Незалежність та спокій
Agda Reis – популярна мама-блогерка, чиїми порадами користуються матусі по всьому світу. Вона переконана, що дитинство повинно бути щасливим, а відтак – незалежним.
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Блогерка наголошує, що дитячі істерики починаються там, де й обмеження. Відтак, де це можливо та не загрожує безпеці, потрібно давати дітям зрозуміти, що незалежність – це і про відповідальність.
Чому виховання незалежності важливе
Через незалежність розвиваються впевненість та самоповага, а відтак і мотивація та наполегливість. Також дитина зростає з відчуттям контролю над власним життям. Зростає і відчуття причетності, що дозволяє в майбутньому успішно будувати соціальні стосунки.
Свобода також дуже позитивно впливає на самомотивацію, тому в дитини не виникатиме труднощів із досягненням бажаної мети.
Раніше ми писали про те, чому важливо жартувати з дітьми.