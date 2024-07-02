Він просто мусить стати зіркою: як 8-річний танцівник з шоу талантів підкорив мережу – відео
Джерело:ютуб America's Got Talent
Шоу талантів – це чудова нагода насолодитися вміннями та навичками інших людей. А особливо аудиторію підкорюють діти, чия енергія та натхнення просто не можуть залишити байдужими.
Енергійний танцівник
8-річний Броді з Сан-Дієго підкорив американське шоу талантів. Експресія хлопчика під час танцю вразила не лише іменитих суддів Саймона Коуела, Хайді Клум, Хауї Мандела та Софію Вергару, а й людей у мережі.
Читайте також Найчутливіший знак зодіаку: цих дітей легко образити
Просто погляньте, як хлопчик "запалює" під знамениту "Don't stop me now" легендарної групи Queen.
Відео танцю Броді:
Реакція суддів
Судді шоу талантів були вражені експресією хлопчика, яку він показав на сцені.
Броді, ти абсолютно неймовірний,
– сказала Хайді Клум.
Інші судді також відзначили впевненість Броді та навіть вважають, що він може стати не гіршим шоуменом, аніж Фредді Меркюрі. Хлопчик отримав заслужені 4 "Так" і пройшов далі, тож незабаром ми знову побачимо його на великій сцені.
Раніше ми писали про те, з якого віку дитину краще віддавати на спортивні секції.