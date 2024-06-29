"Прокинулася з дивним почуттям": 17-річна дівчина народила, не знаючи, що вагітна
Джерело:Daily mail
Кожна історія вагітності – унікальна. Але трапляються випадки, в які майже неможливо повірити.
Курйозна вагітність
Одного ранку 17-річна Пейдж Голл прокинулася з "дивним почуттям". Вона потрапила до лікарні, де її прийняли лікарі невідкладної допомоги.
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Яким же було здивування Пейдж, коли їй повідомили, що вона вагітна! Вона перебувала на 9-му місяці, проте навіть не підозрювала про це. В неї не було живота, а менструація не припинялася.
Я була так налякана. Я була молода, я була сама по собі. І ця думка просто шокувала мене. Але я щиро вірю, що все відбувається з якоїсь причини,
– розповіла Пейдж.
Зараз їй 25, вона виховує сина Дженсена. Хлопчик народився здоровим, а Пейдж вважає, що він – це найкраще, що траплялося в її житті.
Чому трапляється прихована вагітність
Приховану вагітність пов'язують з кількома причинами:
- гормональний дисбаланс;
- використання контрацептивів;
- індивідуальні відмінності в тому, як жінки переживають симптоми вагітності.
Це явище несе ризики через відсутність допологового догляду, оскільки жінки й не підозрюють, що вагітні. Тому лікарі радять не пропускати регулярних оглядів.
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