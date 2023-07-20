Сімейні альбоми – це справжні скарби, в яких зосереджено чи не найбільш щасливі моменти нашого життя. Перші кроки, втілення мрій, просто моменти радості – тут можна знайти усе, заради чого хочеться жити.
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Користувачі мережі поділилися світлинами, з якими в них уособлюється батьківство. Серед них точно є та, яка змусить вас усміхнутися та згадати власні миті щастя.
Щодня батько розкладав крихти хліба так, щоб потішити доньку, коли вона прокинеться / Фото Reddit
Дитяча мрія збулася / Фото Reddit
Сон в обіймах / Фото Reddit
Головне – бути разом / Фото Reddit
Найцінніші подарунки / Фото Reddit
Тато пішов на другу роботу, щоб бути поруч із донькою / Фото Reddit
Арні ніколи не довіряв волосся вина перукарям / Фото Reddit