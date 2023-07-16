Напевно, у всіх батьків рано чи пізно виникає спокуса залишити дітей самих. Навколо стільки домашніх справ, а діти вже свідомі, що поганого може трапитися?
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Здебільшого – нічого. Ба навіть більше, діти можуть захотіти допомогти батькам прибрати. Наприклад, почистити дитячий горщик зубною щіткою.
Ретельність у всьому / Фото Brightside
Діти також люблять брати приклад з дорослих та причепурюватися. Інколи це виглядає доволі кумедно.
Зачіска не вдалася / Фото Brightside
Діти навіть можуть самі подбати про свою гігієну та помитися. Щоправда, робити це вони будуть у зручний для себе спосіб.
Водні процедури / Фото Brightside
Небезпечною буває хіба що цікавість. Лише Богу відомо, куди вона може приводити наших малюків.
Інтерпретація Вінні-Пуха / Фото Brightside
Також діти обов'язково захочуть доторкнутися до прекрасного. Доходить навіть до повного занурення. Головне – щоб діти завжди були щасливими, а зі всім іншим батьки обов'язково допоможуть впоратися.
Допитливість буває й такою / Фото Brightside