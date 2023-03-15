Як у грудях з'являється молоко, які зміни в організмі жінки цьому передують, до чого тут малюк та чи всі мами можуть годувати грудьми – відповіді на ці найпопулярніші запитання даємо у нашому матеріалі.

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Звідки молоко береться у грудях

Груди – парні органи, що містять молочні залози, які пристосовані до грудного вигодовування немовлят. Їх часто так і називають – молочними залозами. Виробляють вони молоко у відповідь на смоктання дитини, і це головне, що вам потрібно знати.

Необхідна малюкам рідина починає з'являтись, а згодом і зберігається в альвеолах. Вони є найдрібнішими часточками жіночих молочних залоз та оточені крихітними м'язами, які і відповідають за подальшу транспортацію молока у вторинні молочні протоки.

З альвеол молоко несеться через вторинні в основні молочні протоки. Це трубкоподібні системи, що переносять "їжу" прямісінько до соска. Цікаво, що одна молочна залоза містить в середньому 9 основних потоків.



Як відбувається процес утворення та транспортування молока / Фото Pexels

Грудне молоко містить унікальний мікс важливих складників для росту та розвитку немовля, біоактивних компонентів та мікроелементів. З віком дитини змінюються її потреби, а, отже, і склад молока.

Одразу після народження з грудей жінки виділяється молозиво, або колострум. У його складі багато поживних речовин, зокрема солей, вітамінів, білків та білих кров'яних клітин – лейкоцитів, які борються з інфекціями. Жирів та лактози у такій їжі менше, адже в перші дні життя дитині потрібне саме калорійне харчування.

Як груди знають, коли та скільки робити молока

Про базові принципи регуляції лактації розповіла консультантка з грудного вигодовування Анастасія Шелевицька. Існують два головних фактори:

гормональна регуляція;

принцип попит – пропозиція.

Що ж варто знати про гормональний заклик до продукції молока. Впливають на цей процес два головні гормони: пролактин та окситоцин. Якщо перший максимально залучений у виробничих процесах, то другий відповідає за дистрибуцію, тобто вихід молока назовні, зветься цей процес також окситоциновий рефлекс.

Як працює принцип попит – пропозиція. Тут керує процесом ваш малюк, який впливає на рецептори, що реагують на розтягнення. Тобто коли ваш малюк спустошує груди, він автоматично посилає сигнал іншим системам про те, що потрібно поповнити запаси молока.

Саме тому причиною зменшення лактації може бути не надто часте прикладання або ж неефективне всмоктування молока. Чим менше його виходить з грудей, тим слабший сигнал і тим менше його виробляється.

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