Деякі з них звучать досить правдоподібно, але є й такі, що добряче піднімуть настрій. Ділимось цікавою добіркою, яка точно принесе вам більше впевненості та вбереже від зайвих страхів.

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Міфи про грудне вигодовування

Потрібно пити коров'яче молоко, щоб мати своє

Це міф! Ваша лактація ніяким чином не пов'язана з коровою та її молоком. Ставимо собі контрольне питання: а чи п'є корова молоко, щоб давати своє? Ба більше, зі споживанням молока у перші 2 – 3 місяці варто бути обережним. Воно дуже корисне, але не слід забувати, що молоко входить у список алергенів, тож вводити його у раціон слід поступово.

Малі груди – мало молока



Від розміру грудей не залежить кількість молока / Фото Pexels

Ваш розмір грудей ніяк не визначає кількість молока. Річ у тому, що продукція молока залежить геть від інших факторів, зокрема гормону окситоцину, пролактину, залозистої тканини і рівня стресу. Варто зазначити, що залозиста тканина є у грудях будь-якого розміру, а здатність годувати дитину закладена в організмі жінки на рівні фізіології.

Після кесарів розтину немає молока

Ще один міф, який лякає багатьох матусь, що і без того переживають неабиякий стрес. Після кесаревого розтину можливе хіба що запізнення молока, але налагодити лактацію можливо і навіть легко. Важливо прикладати дитинку чи не кожну годину, робити стимулювальні масажі, пам'ятати про якісне харчування і відсутність стресу.

Щоб було молоко, його потрібно зціджувати

Така практика може навіть зашкодити та призвести до гіперлактації, а стикатись з постійними лактостазами чи застоями молока не хотіла б жодна матуся. Річ у тому, що вигодовування працює за принципом "попит-пропозиція". Тобто чим більше молока ми зціджуємо, тим більше його виробляється.

Після року грудне молоко стає "пустим"



Молоко матері залишається поживним і після 1 року вигодовування / Фото Pexels

Грудне молоко безпечне для немовляти, адже містить унікальний мікс антитіл та корисних компонентів. Перші захищатимуть малюка від хвороб, а другі слугуватимуть джерелом необхідних поживних речовин, вітамінів та енергії. Перейдемо до фактів: Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує годувати дитину грудним молоком до двох років. Зі середньої дози 448 мілілітрів 2-річна дитина може отримати:

43% добової норми білка;

36% кальцію;

75% вітаміну А;

94% вітаміну В12;

60% вітаміну С.

Годувати дитину грудьми потрібно кожні 2 – 3 години

Цей міф, який іноді транслюють навіть лікарі, може неабияк змусити маму стресувати. Експерти ВООЗ зазначають, що годувати дитину потрібно на вимогу. Чітке дозування та графік важливі при штучному вигодовуванні. Варто зазначити, що напочатку малюк може просити груди навіть дуже часто: для їжі, втамування спраги, заспокоєння, відчуття безпеки.

Годувати грудьми легко

Дітки і справді народжуються з рефлексом шукати груди матері. Однак матері не є природженими годувальницями, тож на початках потребують допомоги фахівців та підтримки рідних.

Грудне вигодовування вимагає спеціальної дієти



Під час вигодовування не потрібно сидіти на дієті / Фото Pexels

Зовсім ні, вам не потрібна якась дієта. Ваш раціон, як будь-якої здорової людини, повинен бути збалансованим. Але це не означає, що потрібно кардинально змінювати харчові звички і відмовлятися від улюблених страв. Річ у тому, що ваше немовля піддається впливу харчових уподобань ще в утробі. Винятком можуть стати продукти, які викликають певну негативну реакцію у дитинки. Якщо ви помітили щось незвичне, краще звернутись до лікаря.

Прийом ліків і ГВ – несумісні

Це також міф. Важливо лише уважно читати інструкцію та проконсультуватись з лікарем. Ви завжди можете знайти альтернативу препаратам, які не можна вживати під час грудного вигодовування, або ж скоригувати час прийому та дози препарату.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.