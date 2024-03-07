Існують вагітності, в які просто неможливо повірити. Однак трапляються випадки, ймовірність яких – один на десятки мільйонів.

Історія унікальної вагітності

Келсі Хетчер 32 роки, вона живе в Алабамі та виховує 3 дітей. Вона зраділа черговій новині про вагітність, але цього разу на неї чекав сюрприз.

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На УЗД їй сказали, що вона виношує двійню. От тільки народяться різнояйцеві близнюки, і все через те, що малюки зростають в окремих матках.

Особливість народження з двома матками вкрай рідкісна, а завагітніти у двох матках одночасно – ймовірність 1 до 50 мільйонів. Та Келсі впевнена, що й цього разу все пройде добре, хоча раніше усі діти зростали лише в одній матці.

Так виглядає унікальна вагітність / Фото Courtesy Kelsey Hatcher

Лікарі припускають, що запліднення відбулося окремо. Зазвичай жінки з подійною маткою мають проблеми із вагітністю, однак трьох попередніх дітей Келсі виносила без будь-яких проблем.

Жінка планує народжувати обох малюків природним шляхом. Цікаво, що приблизна дата пологів – 25 грудня, на самісіньке Різдво. Келсі та її чоловік Калеб з нетерпінням очікують появи дітей на світ та вірять, що все пройде добре.

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