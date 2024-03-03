Унікальний випадок з високосними роками

Американка Ліндсі Демчак – насправді унікальна мама. Жінці випало двічі народжувати у високосний рік, ще й обидва рази 29 лютого!

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Як розповіла жінка, народження дітей в таку особливу дату було звичайним збігом. В обох випадках пологи були заплановані на зовсім інші дні.

Хлопчик Омрі та його сестричка Скаут народилися 29 лютого з різницею у 4 роки. Нещодавно їм виповнилося 8 та 4 роки, однак журналістам ця історія стала відома лише нещодавно.

Діти з унікальним Днем народження / Фото New York Post

Оскільки діти по-справжньому святкують День народження раз на 4 роки, то батьки організували їм велике свято у кав'ярні. На подію прибули навіть ті родичі, які живуть дуже далеко.

Це наше перше спільне свято, тож воно дуже особливе. Раніше організовували традиційні вечірки на день народження. Знаєте, невеличке застілля вдома з найближчими родичами,

– розповіла Ліндсі.

В інших випадках діти святкують або 28 лютого, або 1 березня. Дітям поки що важко зрозуміти концепцію високосного року, тому батьки просто пояснюють, що в них унікальний День народження.