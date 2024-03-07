История уникальной беременности

Кэлси Хэтчер 32 года, она живет в Алабаме и воспитывает 3 детей. Она обрадовалась очередной новости о беременности, но на этот раз ее ждал сюрприз.

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На УЗИ ей сказали, что она вынашивает двойню. Вот только родятся разнояйцевые близнецы, и все из-за того, что малыши растут в отдельных матках.

Особенность рождения с двумя матками крайне редкая, а забеременеть в двух матках одновременно – вероятность 1 к 50 миллионам. Но Келси уверена, что и на этот раз все пройдет хорошо, хотя раньше все дети росли только в одной матке.

Так выглядит уникальная беременность / Фото Courtesy Kelsey Hatcher

Врачи предполагают, что оплодотворение произошло отдельно. Обычно женщины с событийной маткой имеют проблемы с беременностью, однако трех предыдущих детей Келси выносила без каких-либо проблем.

Женщина планирует рожать обоих малышей естественным путем. Интересно, что примерная дата родов – 25 декабря, на самое Рождество. Келси и ее муж Калеб с нетерпением ожидают появления детей на свет и верят, что все пройдет хорошо.

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