Емілі Грем завжди вела активний спосіб життя, любить парки розваг. Вона тричі каталася на найшвидших американських гірках (які розганяються до 100 кілометрів на годину за 2,4 секунди,) не знаючи, що вона на шостому місяці вагітності.

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Що трапилося

27-річна Емілі Грем прокинулася 13 січня з болем у животі, схожим на менструальні спазми. Жінка думала, що у неї запор, і не розуміла, що вагітна, доки раптово не народила в ліжку.

Її наречений Еш Грін швидко викликав швидку допомогу, а парамедики прибули якраз вчасно, щоб допомогти маленькій Ізабель з'явитися на світ.

Вагітна жінка на американських гірках / Фото Manchester evening news

Неймовірне диво

У Емілі діагностували синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Це стан, який впливає на роботу яєчників, і їй сказали, що вона ніколи не зможе завагітніти.

Ізабель народилася ще в амніотичному міхурі: рідкісне явище, яке трапляється менш ніж в одному з 80 000 пологів. Емілі не мала жодних ознак вагітності та не відчувала рухів дитини всередині себе. Хоча у неї не було менструацій, це не було ненормальним через її СПКЯ.

Щаслива сім'я / Фото Manchester evening news

Вона, безумовно, диво. Мені сказали, що я, можливо, не зможу мати дітей. Ми говорили про їх народження раніше і були розчаровані, але думали, що якщо це станеться – чудово, а якщо ні, ми продовжимо спроби. Зараз ми дійсно щасливі,

– зазначає молода мама.

Емілі народила свою здорову дівчинку Ізабель вагою 2900 грамів о 9:50 і була доставлена ​​в лікарню. З дівчинкою все гаразд, як запевнили лікарі після огляду.