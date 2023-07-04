Пологи – це вкрай важкий та стресовий досвід для будь-якої жінки. Полегшити його може не лише персонал лікарні, а й партнер.

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Напевно, багато жінок одразу подумали про своїх чоловіків, але виявляється, що дехто наважується на більш оригінальні опції.

Собака на пологах

33-річна Анна Томкін вирішила взяти свою собаку Белль у пологовий. 2-річний стаффордширський бультер’єр став першою собакою, якій було дозволено супроводжувати власницю на пологи у британській лікарні.

Безпосередньо на пологах собака присутнім не була, але з нетерпінням чекала хазяйку та нового друга у кабінеті лікаря.

Белль стала однією з перших, хто побачив Оллі. Я б не змогла народжувати без неї,

– сказала мати.

Цікаво, що Белль – це службова собака, яка допомагає власниці боротися з ОКР та нападами паніки.

"Вона натискає кнопки на ліфтах і навіть притискає мою дебетову картку до автомата, щоб платити за речі, коли ми робимо покупки. По суті, без неї мені дуже хочеться вийти з дому", – розповіла жінка.

З першого ж дня Оллі та Белль гарно потоваришували, і собака дуже активно піклується про малюка та вкрай ревно оберігає його сон та спокій.