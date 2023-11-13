Необережний вибір

Одна з жінок розповіла у соціальних мережах про те, що назвала своїх дітей-близнюків Ахіллом та Патроклом, на честь героїв давньогрецької міфології. Свій вибір вона пояснила тим, що їй сподобався роман "Пісня Ахіллеса", яку написала Медлін Міллер у 2011 році.

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Самі імена не викликали жодної негативної реакції користувачів, а от те, на що орієнтувалася жінка, коли обирала імена для хлопчиків. Річ у тім, що одна з головних сюжетних ліній роману – романтичні стосунки між Ахіллом та Патроклом.

Як згодом зізналася сама жінка, вона віддавна полюбляла грецьку міфологію, а от з популярним романом ознайомилася лише поверхнево.

Мені подобаються імена моїх хлопчиків, але тепер я починаю переживати. Чи не почнуть їх цькувати за те, що у відомій книжці між героями були романтичні стосунки,

– бідкається мама.

Інші користувачі поспішили її заспокоїти: її діти – не герої роману, і навряд чи їхні однолітки взагалі натраплять на цю книжку. Головне самій не наголошувати на міфологічних героях та робити усе, аби її діти були самодостатніми та щасливими.