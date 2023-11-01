Німецький підхід до виховання у США

Життя Арнольда Шварцнеггера – це історія про постійні виклики та намагання зробити те, що більшість людей вважають неможливим. До усіх своїх цілей Арнольд прийшов завдяки неймовірній працездатності та дисципліні.

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Коли в "залізного" Арні з'явилися діти, він робив усе можливе, аби вони перейняли в нього саме ці риси. У його будинку завжди були прибиральниці та няньки, але він не дозволяв нікому виконувати хатню роботу замість дітей.

Усі діти Арнольда повинні були самостійно застеляти ліжко, мити свій душ та туалет, а також прибирати після себе.

За американськими стандартами я, напевно, був строгим. Я сказав, що діти мають самі застеляти постіль. Їм доводилося мити душ самостійно. Вони повинні були самі чистити свій туалет і прати свій одяг,

– розповів Шварцнеггер на вечірньому шоу, коли презентував свою нову книжку.

Коли ж діти виявляли непослух, їх доводилося зустрітися із роздратуванням зіркового татуся. Наприклад, одного разу Патрік попросив застелити ліжко свою няню. Коли Арні прийшов у дитячу кімнату та побачив ідеально застелену постіль, то одразу відчув, що син намагався схитрувати.

Я схопив матрац, відчинив двері, схопив матрац і викинув його з балкона в басейн. Патріку довелося тягнути все назад,

– розповів Арні.

Арнольд Шварцнеггер є батьком 5 дітей: 4 від шлюбу з Марією Шрайвер та сина від хатньої робітниці Мілдред Баена.