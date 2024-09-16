Жінка мусила народжувати дитину два рази: яка аномалія змусила лікарів до операції

Пологи – вкрай складний процес для кожної жінки. А Лізі Коффі довелося проходити через це двічі з однією дитиною.

Іншого виходу не було

Коли 23-річна Ліза Коффі проходила планове обстеження, то лікарі помітили, що її немовлятко має вроджену ваду хребта. Коли жінка була на 6 місяці вагітності, вони ризикнули витягти плід з утроби, провести операцію та помістити його в матку, інформує Daily Mail.

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Це рідкісне явище, лише 1 з 1 000 вагітностей потребує такого типу операцій. Плід потребував хірургічного втручання ще під час вагітності матері. Зазвичай операцію роблять для лікування вроджених вад, що загрожують життю,

– зазначили лікарі.

На щастя, все пройшло добре, і згодом Ліза успішно народила малюка знову.

Як зараз почувається хлопчик

Лука був змушений перенести кілька операцій, але зараз йому значно краще. Хлопчик демонструє чудові успіхи на фізіотерапії, тож лікарі сподіваються, що він повністю одужає і їх ризик не був марним.

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