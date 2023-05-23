Кожна мама знає, як багато часу та енергії забирає бажання смачно нагодувати своїх близьких. Коли ж заходить мова про те, щоб за раз нагодувати аж 12 дітей, то одразу захоплюєшся жінкою, яка здатна робити це щодня. Тим паче, що потім доведеться мити цілу гору посуду.

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Як нагодувати 12 дітей та не мити посуд: лайфхак мами зі Штатів

Алісія Догерті з Нью-Йорка, яка виховує аж 12 дітей, поділилася простим способом приготування їжі для всієї сім'ї, який дозволяє не турбуватися про те, що доведеться мити багато посуду. 42-річна жінка приготувала обід у 135-літровому басейні.

Закусочна дошка була оновлена до #NachoPool для Сінко де Майо. Вечірка у басейні "Начо" для моїх 12 дітей,

– підписала вона відео, яке швидко перевалило за позначку у мільйон переглядів.

У сім'ї Догерті та Джоша як власні, так і прийомні діти. Їх вік – від 4 до 17 років. Вони швидко здобули популярність завдяки ролику, який швидко завірусився у мережі.

Багато користувачів назвали Догерті "геніальною", хоча варто зазначити, що ідея приготування їжі у басейні для купівлі немовлят сподобалася далеко не всім.