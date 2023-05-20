Підтримка дітей – одне з найбільш важливих завдань, яке стоїть перед всіма батьками. Знайти правильні слова виглядає справжнім мистецтвом, тож поради досвідчених фахівців ніколи не будуть зайвими.
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Які фрази не варто говорити дітям
- "Думай про майбутнє!"
Як показали дослідження, приблизно 50% часу, коли ми не спимо, мозок блукає спогадами і думками. Усі важко зосередитися, а для дітей це може стати справжнім викликом.
Інколи батьки в намаганні підігріти увагу дитини наказують їй подумати про те, що станеться у майбутньому, якщо вона не буде вчитися або робити інші справи. Це помилка – такі слова можуть викликати стрес, злість чи жаль, але точно не мотивують до дії.
Підтримувати дітей потрібно правильно / Фото Pexels
Дослідження показали, що зосередження на майбутньому викликає хронічний довготривалий стрес, який погіршить увагу та стрес. Якщо хочете допомогти, то краще сконцентруйтеся з дитиною на поточному завданні.
- "Займи себе чимось!", "Не сиди без діла!"
Ні для кого не стане секретом, що графіки наших дітей по завантаженості рідко відрізняються від режиму дорослого. Життя в такому шаленому темпі приведе дитину лише до одного – вигорання, розчарування у мріях та апатії.
Будь-який нейробіолог підтвердить, що креативність та формування нейронних зв'язків у мозку відбуваються саме в той момент, коли наша увага розосереджена. Допоможіть дітям бути інноваційними та продуктивними – дайте їм час на себе. В іншому випадку ви самі рубаєте під корінь увесь їхній потенціал.
- "Це твоя слабка сторона, працюй над цим!"
Існує поширений міф, що критика допомагає вдосконалюватися. Позитивні випадки, але подібних зауважень це не стосується. Навпаки – подібні фрази надто сильно розвивають самокритичність, яка не даватиме дитині проявляти свій потенціал.
Вчені довели, що самокритика – це самосаботаж. Тобто діти концентруються на своїх недоліках, втрачають впевненість у собі та шукають причини не розвивати свої таланти.
Важливо навчити дітей ставитися до помилок по-філософськи та не займатися самобичуванням.