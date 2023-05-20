Підтримка дітей – одне з найбільш важливих завдань, яке стоїть перед всіма батьками. Знайти правильні слова виглядає справжнім мистецтвом, тож поради досвідчених фахівців ніколи не будуть зайвими.

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Які фрази не варто говорити дітям

"Думай про майбутнє!"

Як показали дослідження, приблизно 50% часу, коли ми не спимо, мозок блукає спогадами і думками. Усі важко зосередитися, а для дітей це може стати справжнім викликом.

Інколи батьки в намаганні підігріти увагу дитини наказують їй подумати про те, що станеться у майбутньому, якщо вона не буде вчитися або робити інші справи. Це помилка – такі слова можуть викликати стрес, злість чи жаль, але точно не мотивують до дії.

Підтримувати дітей потрібно правильно / Фото Pexels

Дослідження показали, що зосередження на майбутньому викликає хронічний довготривалий стрес, який погіршить увагу та стрес. Якщо хочете допомогти, то краще сконцентруйтеся з дитиною на поточному завданні.

"Займи себе чимось!", "Не сиди без діла!"

Ні для кого не стане секретом, що графіки наших дітей по завантаженості рідко відрізняються від режиму дорослого. Життя в такому шаленому темпі приведе дитину лише до одного – вигорання, розчарування у мріях та апатії.

Будь-який нейробіолог підтвердить, що креативність та формування нейронних зв'язків у мозку відбуваються саме в той момент, коли наша увага розосереджена. Допоможіть дітям бути інноваційними та продуктивними – дайте їм час на себе. В іншому випадку ви самі рубаєте під корінь увесь їхній потенціал.

"Це твоя слабка сторона, працюй над цим!"

Існує поширений міф, що критика допомагає вдосконалюватися. Позитивні випадки, але подібних зауважень це не стосується. Навпаки – подібні фрази надто сильно розвивають самокритичність, яка не даватиме дитині проявляти свій потенціал.

Вчені довели, що самокритика – це самосаботаж. Тобто діти концентруються на своїх недоліках, втрачають впевненість у собі та шукають причини не розвивати свої таланти.

Важливо навчити дітей ставитися до помилок по-філософськи та не займатися самобичуванням.