48-річна Сью Редфорд точно знає про батьківство усе. У школі вона познайомилася зі своїм чоловіком Ноелем, і вже з раннього віку пара почала писати свою неймовірну історію кохання.

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Мама 22 дітей

Перший син, Кріс, з'явився на світ, коли Сью та Ноель ще не були одруженими. Після весілля у пари народилася Софі, але чоловік та жінка навіть не підозрювали, що це лише початок їхнього дивовижного батьківства.

Майже кожного року пара святкувала поповнення у сім'ї, і жодного разу не сказала собі про те, що потрібно зупинитися. Зараз вони виховують 22 дітей: 11 хлопчиків та 11 дівчаток.

Велика та дружня сім'я / Фото brightside

Напевно, багато батьків вжахнуться, почувши про таку велику кількість дітей. Але Ноелю та Сью вдалося створити дуже міцну сім'ю, в якій все побудовано на любові та дисципліні. Редфорди завдяки своїй праці у власній сімейній пекарні Faraday’s змогли забезпечити себе та дітей без державної підтримки.

Після 22-ї дитини Сью пообіцяла собі, що більше не буде вагітною. Понад 800 днів свого життя вона провела в очікуванні дитини. Зараз пара хоче присвятити час собі та насолодитися сімейним затишком, який їм вдалося збудувати.