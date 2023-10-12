Дивовижна історія трапилася у місті Кам’янське Дніпропетровської області, де жінка дізналася про вагітність під час пологів. Про незвичайний виклик розповіла працівниця Центру екстреної медичної допомоги Лариса Буданцева у себе в Facebook.

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Як це могло трапитися

Виклик надійшов до центральної оперативної диспетчерської 103 із міста Камʼянське о 12:57. Молода жінка скаржилася на здуття та сильні болі в животі. Коли прибула "швидка", медики зясували, що пацієнтка ще з самого ранку скаржиться на болі в животі. На її думку, це було загострення виразкової хвороби шлунку.

Вагітність жінка заперечувала, але на той момент у неї вже тривали перейми. Фельдшер швидко оцінив ситуацію та прийняв пологи, які пройшли без ускладнень. Народилася здорова доношена дівчинка вагою три кілограми.

Мати і дівчинку госпіталізовано в дев’ятий пологовий будинок. Так несподівано у трирічного малюка зʼявилась маленька сестричка, а у батька і мами – друга дитинка,

– розповіла Лариса Буданцева.

Як жінка могла не знати про вагітність

Деякі жінки можуть бути несвідомими свого стану через різні причини, такі як нерегулярний цикл, мінімальні симптоми вагітності, негативний результат тесту на вагітність або навіть відмову приймати на увагу певні ознаки. Одна з 2 500 жінок проходять через непомічену вагітність.