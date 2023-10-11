Виступаючи на дискусії під час святкування Всесвітнього дня психічного здоров’я на Манхеттені відверта Меган Маркл розповіла, що її "лякає" думка про те, що Арчі і Лілібет скоро стануть достатньо дорослими, щоб почати користуватися соціальними мережами.

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Що саме у соціальних мережах лякає герцога і герцогиню Сассекських

Королівська пара неодноразово заявляла, як соціальні мережі для них – це місце булінгу та навіть переслідувань.

Чарівна сім'я / Фото Getty Images

За словами Меган Маркл, бути мамою та дружиною – найважливіша річ у її житті. Вона понад усе хоче вберегти свою сім'ю від всього поганого.

Як батьки, хоча наші діти дуже маленькі, 2,5 і 4,5 роки, розуміємо, що соціальні мережі не зникнуть. Вони мають бути позитивними і створювати спільноту. Інтернет-світ і соціальні мережі впливають на всіх. Ми всі просто хочемо почуватися в безпеці. Я впевнена, що, маючи більше інформації, обізнаності та видимості того, що насправді відбувається, ми зможемо разом домогтися значних змін,

– зазначила герцогиня.

У Гаррі та Меган колись було 11 мільйонів підписників в Instagram, перш ніж їхній спільний обліковий запис було залишено у 2020 році.