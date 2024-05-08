Нещодавно у пункт екстреної меддопомоги в Великому Бичкові, що на Закарпатті, привезли породіллю. У 26-річної жінки відійшли води, також існувала загроза стрімкого перебігу пологів.

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Бригада № 1205, до якої входять фельдшер Еліна Молнар та водій Володимир Тафій, прийняла рішення негайно доправити породіллю до лікарні.

Втім, дорогою перейми почастішали, а згодом показалася і голівка немовляти. Фельдшер Еліна Молнар сказала водієві зупинитися та прийняла роди, адже ситуація була критична.

Дитина – з обвиттям пуповиною, синюшна, не кричить і не дихає,

– пригадує жінка.

Завдяки професіоналізму лікарки та оперативним маніпуляціям, все завершилося успішно. Вже незабаром дитинка голосно закричала та заплакала. Згодом дитину та з мамою транспортували до пологового відділення лікарні у Рахові.

Еліна Молнар працює у "швидкій" лише 9 місяців, тож це перший її такий екстремальний випадок. Вона запевняє: була готова до будь-яких ситуацій, адже її бабуся пропрацювала у бригаді "швидкої" 45 років. Це усвідомлення допомогло їй швидко зорієнтуватися у ситуації та пригадати усе, чому навчали.

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