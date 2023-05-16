Деякі дорослі стверджують, що дитина у малому віці ще нічого не розуміє, тому багато з нею говорити немає сенсу. Вчені довели – ситуація абсолютно протилежна.

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Що показало дослідження

Дослідники Університету Східної Англії записали 6 208 годин запису дитячого мовлення. Науковці вивчали мовлення 87 дітей віком до 6 місяців та 76 віком 2,5 роки.

Спілкування з дитиною – особливий процес / Фото Pixabay

Як з'ясувало вивчення записів, діти, з якими дорослі багато говорили, видавали значно більше звуків. Також у мозку цих дітей зафіксували вищий рівень мієліну – речовини, яка розташована навколо нервових клітин та підвищує ефективність передачі сигналів між ними.

Втім, такий результат показали діти віком до 2 років, у піврічних дітей кількість мієліну була нижчою. Вчені пояснюють це відмінністю між стадіями розвитку мозку.

Науковці підкреслили, що дослідження доводить важливість спілкування з маленькими дітьми. Зокрема, це впливає на мовлення дитини та її словниковий запас. Разом з тим вони продовжать своє дослідження, аби отримати більш обширні та точні результати.