Корисний сніданок – гарний початок будь-якого дня. Як з'ясували вчені, є один продукт, який не лише смачний, а й може допомогти дитині зростати.

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Який продукт покращує ріст дитини

Як вдалося з'ясувати науковцям з Вашингтонського університету, яйця можуть позитивно впливати на ріст дітей. Частині відібраних учасників експерименту давали яйця щодня, натомість в раціоні контрольної групи цього продукту не було.

Результати показали: група немовлят, яка щодня їла яйця, на 47% рідше мала проблеми через затримку росту. Окрім того, 74% мали менше шансів на недостатню вагу, аніж контрольна група.

Критики експерименту зазначили, що рівень споживання цукру учасниками тестової групи був обмежений, що могло вплинути на результати тестування. Втім, навіть вони погоджуються з тим, що дослідження може допомогти знайти рішення проблемі недоїдання, адже яйця – один з найбільш поширених продуктів у світі.

У нашому дослідженні ретельно відстежували алергічні реакції на яйця, але під час щотижневих візитів не було помічено жодних інцидентів або повідомлень про них,

– зазначили науковці.