Зустріч з немовлям – дуже ніжні та милі моменти, проте поруч з тим це важка щодення праця. Ставши мамою у молодому віці, українські зірки отримали своїх найбільших фанатів, проте їм довелося ще більше працювати на шляху до слави. Хто із зірок став по-справжньому молодою мамою – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте Їх можна прийняти за близнюків з різницею у десятки років: ці діти так схожі на батьків – фото

Віра Брежнєва

Українська співачка стала мамою ледь перейшовши поріг повноліття – у 19 років. Її дочка Соня народилася від союзу Віталієм Войтенком. Через деякий час їх цивільний шлюб розпався. Згодом у 2016 році, під час шлюбу з Михайлом Кіперманом, вона народжує ще одну дочку – Сару.

Співачка разом з дочкою / Фото Інстаграм ververa

Тоня Матвієнко

Зірка стала мамою навіть не досягнувши 18 років, у неї зявилася донька Уляна. Зараз Тоня одружена з співаком Арсеном Мірзояном. У січні 2016 року в них народилася дочка.

Тоня разом із сім'єю / Фото Інстаграм Тоня Матвієнко

Катя Осадча

Відома телеведуча Катя Осадча народила першого сина Іллю у 19 років. Його батько – колишній чоловік Катерини, Олег Поліщук. Зараз зірка одружена з ведучим Юрієм Горбуновим. Пара виховує двох синів — Івана і Данила.

Син так дивовижно схожий на зірку / Фото Інстаграм kosadcha

Ксенія Мішина

Українська акторка та перша Холостячка Ксенія Мішина народила сина Платона у 22 роки. Як зазначає жінка, їй довелося зіштовхнутися із чималими труднощами материнства.

Такий дорослий син / Фото Інстаграм Kseniia Mishyna