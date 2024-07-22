Не найкращий вибір для сніданку: яку кашу краще не давати дітям

Вівсяна каша завжди вважалася однією з найкорисніших страв для сніданку. Однак важливо знати, що не всі види вівсянки однаково корисні. Деякі можуть не принести стільки користі, як шкоди.

Є два види вівсянки: звичайна та швидкого приготування. Хоча вони мають схожий смак, їх поживна цінність та вплив на здоров'я можуть суттєво відрізнятися. Тому важливо знати, яку вівсянку вибирати для себе та своїх дітей.

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Яку вівсянку краще не купувати

Звичайні вівсяні пластівці, які потребують близько 10 хвилин варіння, є найбільш корисними. Дослідження показують, що різні види вівсянки мають різну поживну цінність.

Звичайні вівсяні пластівці є найбільш корисними завдяки мінімальній обробці, яка зберігає велику кількість вітамінів і мінералів. Пластівці швидкого приготування, навпаки, піддаються більшій обробці, що впливає на їхній глікемічний індекс (ГІ) і поживні речовини. Зокрема, звичайні вівсяні пластівці мають ГІ 53, тоді як пластівці швидкого приготування – цілих 83, що може призводити до швидшого підвищення рівня цукру в крові​.

Глікемічний індекс (ГІ) – показник, який відображає, наскільки швидко певний продукт підвищує рівень цукру в крові. Продукти з високим ГІ швидко підвищують рівень глюкози, тоді як продукти з низьким ГІ роблять це поступово.

Пластівці швидкого приготування можуть зрідка згодитися на сніданок, якщо у вас обмежений час на приготування. Важливо лише вибирати їх без додавання цукру та ароматизаторів, щоб зберегти максимальну користь. Однак, якщо ви хочете забезпечити своїй дитині найкорисніший сніданок, варто віддати перевагу звичайним вівсяним пластівцям.

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