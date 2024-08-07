Краще вигадайте щось інше: про яку помилку потрібно завжди пам'ятати бабусям та дідусям

Бабусі та дідусі мають куди більше досвіду у вихованні, ніж новоспечені батьки. Однак це зовсім не означає, що його потрібно нав'язувати.

Поширена помилка

Критика батьківського виховання – одна з найпоширеніших помилок, які роблять бабусі та дідусі. Звісно, коли йдеться про очевидні помилки, то промовчати складно, але робити зауваження теж потрібно правильно.

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В іншому випадку це розглядатиметься як спроба похитнути батьківський авторитет, і нічим хорошим це не закінчиться. Експерти вважають, що це одна з найпопулярніших причин сімейних негараздів.

Як робити зауваження

Тон розмови обов'язково повинен мати рекомендаційний характер, а почати краще з похвали вдалого попереднього рішення. Таким чином ваше зауваження не матиме ефекту настанови чи повчання.

Окрім того, уникнути конфлікту допоможе попереднє обговорення можливих деталей, в яких розходяться ваші погляди. Це дозволить знизити градус задовго до того, коли аргументи стануть гострими та контрпродуктивними.

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