Распространенная ошибка

Критика родительского воспитания – одна из самых распространенных ошибок, которые делают бабушки и дедушки. Конечно, когда речь идет об очевидных ошибках, то промолчать сложно, но делать замечания тоже нужно правильно.

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В противном случае это будет рассматриваться как попытка пошатнуть родительский авторитет, и ничем хорошим это не закончится. Эксперты считают, что это одна из самых популярных причин семейных неурядиц.

Как делать замечания

Тон разговора обязательно должен иметь рекомендательный характер, а начать лучше с похвалы удачного предыдущего решения. Таким образом ваше замечание не будет иметь эффекта наставления или поучения.

Кроме того, избежать конфликта поможет предварительное обсуждение возможных деталей, в которых расходятся ваши взгляды. Это позволит снизить градус задолго до того, когда аргументы станут острыми и контрпродуктивными.

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