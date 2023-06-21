Від старших людей часто можна почути репліку про те, що раніше все було набагато важче. У багатьох аспектах це абсолютна правда, особливо це стосується визначення вагітності – впродовж історії жінок мучили просто неймовірними засобами.

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Метод Гіппократа

Відомий лікар мав доволі оригінальний спосіб визначення вагітності: жінка мала цілу ніч спати з часником у лоні. Якщо зранку з рота був запах часнику, вона не вагітна, а якщо ні – значить, на заваді запаху стала дитина. Ось так спрощено колись лікарі розуміли жіночу анатомію.

Все розкажуть очі

У 16 столітті лікар на ім'я Гіймео заявляв, що міг підтвердити вагітність вже на другому місяці вагітності, просто поглянувши на очі жінки. Він свято вірив, що через вагітність вони стають глибше посадженими, зіниці зменшуються, а повіки опускаються. Досі невідомо, скількох жінок він встиг потішити чи налякати.

Ячмінь та пшениця

У давньому Єгипті жінкам потрібно було кілька днів ходити у туалет на зерна ячменю чи пшениці. Якщо зерна не проростали, то жінка була не вагітна, сходила пшениця – буде дівчина, а як ячмінь – хлопчик.

50 відтінків сечі

У Середньовічній Європі багато захворювань намагалися діагностувати за кольором, запахом і консистенцією сечі. Згідно з переконаннями того часу, сеча вагітною повинна бути прозорою, блідо-лимонною та туманною на поверхні. На щастя, немає жодних документальних згадок про смак.