У наукових колах часто точилися дискусії про те, чи може грудне годування впливати на успішність дітей у середній школі. Доктор Рене Перейра-Еліас з Оксфордського університету разом з командою вирішили провести дослідження, яке б дозволяло у подібних розмовах оперувати певними даними.

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Що показало дослідження

Загалом науковцям вдалося дослідити 5 тисяч британських дітей, які з'явилися на світ у період з 2000 до 2002 року. За ними спостерігали впродовж усього дитинства, а також аналізували результати їхніх тестів з математики та англійської мови у старших класах.

Результати показали, що між дітьми, яких годували грудьми та сумішшю, не існує академічної прірви, тобто різниця у навчальних показниках була не надто суттєвою. Разом з тим Перейра-Еліас вважає, що грудне годування все одно відіграє свою роль.

Грудне вигодовування подібне до живлення коренів рослини. Воно сприяє розвитку мозку, що потенційно може призвести до підвищення успішності, так само як багатий поживними речовинами ґрунт може стимулювати ріст рослини,

– сказав науковець.

У ході дослідження науковці виявили, що грає роль тривалість годування грудьми. Якщо вона складає не менш як рік, то в дитини на 39% більші шанси отримати гарні оцінки у школі. Вчені переконані, що їхнє дослідження дасть поштовх більш глибокому вивченню цієї теми.