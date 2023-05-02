Дитяча фантазія багата не лише на невинні вигадки, які можуть повеселити старших. Інколи вона грає з малюками злий жарт та робить сни далеко не яскравим досвідом.

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Дитячий крик посеред ночі може налякати батьків та нашкодити малечі. Як цього уникнути та що про це варто знати – давайте розбиратися.

Нічні кошмари у дітей: як розрізнити та що робити

Усім батькам потрібно знати, що потривожити сон дітей уночі можуть нічні жахи та нічні страхи. Ці два процеси мають певні відмінності та потребують різного підходу вирішення.

Нічні жахи – це страшні сновидіння, які приходять до дітей у фазі швидкого сну. Коли дитина прокидається після нього, є велика ймовірність, що страшна сцена досі стоїть у неї перед очима.

Батькам потрібно постаратися якомога швидше заспокоїти дитину та переконати, що її сон не має нічого спільного з реальністю. Основними чинниками, які можуть викликати нічні жахіття, можуть бути стрес, тривога та ліки, які впливають на фазу швидкого сну.

Нічний страх дуже схожий до нічних жахів, проте є одна ключова відмінність – дитина може рухатися та навіть ходити уві сні. Це провокує низку небезпек, адже дитина може заподіяти шкоду як собі, так і батькам, адже може не усвідомлювати, що перед нею саме вони.

Захистити дитину від нічних кошмарів просто неможливо, але варто потурбуватися про те, щоб після них вона почувалася захищеною та могла вам розповісти усі свої переживання.