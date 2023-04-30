Іспанські інженери розробили спеціального робота-ін'єктора сперми, який успішно пройшов всі тестування. Видання MIT Technology Review, яке засноване Массачусетським технологічним інститутом, повідомляє, що вже народилися перші діти, зачаті за допомогою цієї інновації.

Вражає Двійнята, зачаті у різний час: історія жінки, яка дізналася про другу дитину під час вагітності

Як це стало можливим

У 2022 році провідні інженери з Барселони передали до нью-йоркської клініки особливого робота, який вводить сперму. Він складається з мікроскопа, механізованої голки, крихітної чашки Петрі та ноутбука.

Історія неймовірного зачаття / Фото unsplash

Один з інженерів використав контролер Sony PlayStation 5, щоб позиціювати роботизовану голку. Голка проникала в яйцеклітину і вводила сперму. У такий спосіб запліднили вже більше десятка яйцеклітин.

Головні результати успішного дослідження – народження двох здорових дівчаток. Вони є першими людьми, народженими після запліднення "роботом".

Інноваційна компанія Overture Life, яка розробила робота, каже, що її пристрій є першим кроком до автоматизації екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), і потенційно робить процедуру дешевшою та поширенішою, ніж сьогодні.