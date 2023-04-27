Усі батьки намагаються дати дітям лише найкраще та навчити їх усьому, що може стати корисним у житті. Поряд із навчанням вкрай важливо привчити дитину не боятися помилок, адже саме завдяки їм ми отримуємо зворотній зв'язок та шукаємо інші шляхи розв'язання проблеми.

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На жаль, інколи батьки чи дорослі неправильно реагують на помилки дітей, внаслідок чого ті замикаються у собі та бояться проявляти ініціативу. Згодом це може розвинутися у страх перед усім новим та вб'є будь-яку ініціативність, що матиме дуже негативні наслідки.

Аби не нашкодити дитині, варто звернутися до перевіреного прийому та показати, що помилятися властиво усім і в цьому немає нічого страшного, головне – робити правильні висновки та рухатися далі.

"Баночка помилок"

Найкраще, що можуть зробити батьки – розповідати дітям про власні помилки. Не варто забувати, що саме ми є для них взірцем поведінки та своєрідним ідеалом, і наша думка відіграє ключову роль у формуванні світосприйняття дитини.

Підтримка позбавить ваших дітей страху / Фото Pexels

Один із давніх та перевірених способів – "банка помилок". Ввечері кожного дня члени сім'ї розповідають про помилки, які зробили: пізно вийшли з дому, необачно штовхнули когось у магазині тощо. Далі розповідають про свою реакцію на неприємність, які висновки зробили та як діятимуть у майбутньому, аби уникати подібних ситуацій.

Після розповіді у банку потрібно покласти якусь кульку чи інший предмет, а члени родини підтримують того, хто говорив. Коли банка стане повною, уся сім'я може влаштувати святкування: замовити піцу, купити морозива, сходити в кіно тощо. Перетворивши помилки на звичайну, ба навіть більше – невіддільну частину життя, ми захищаємо наших дітей від страху, зайвої сором'язливості та спонукаємо сміливо проявляти ініціативу у всіх життєвих ситуаціях.