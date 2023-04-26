Позбавити сучасну дитину гаджета – це те саме, що й заборонити виходити на вулицю. Подобається нам чи ні, але інтернет став місцем, де наші діти активно взаємодіють та обмінюються досвідом.

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Втім, далеко не завжди діти користуються планшетами у цілях навчання чи розвитку, і саме таке користування гаджетами багато батьків хотіли б обмежити. Як це зробити – розповіла психологиня Яна Грищук.

Дитина і гаджети: що варто знати батькам

Найперше – дітям до трьох років гаджети не потрібні. Їхнє знайомство з речима відбувається завдяки безпосередньому контакту, а дитячий інтерес ще зовсім не сформований. Якщо маленькі діти лише отримують стимуляцію звуками та картинками, то це зовсім не йде їм на користь.

Пізніше дитині можна вмикати мультики, але ненадовго – до 40 хвилин на день. Окрім того, не можна вмикати мультфільми під час їжі, адже увага дитини зосереджена на зміні картинок, і від їжі вона не отримує жодного задоволення.

Залежність дітей від гаджетів – проблема усіх батьків / Фото Pexels

Що стосується впливу гаджетів на розвиток, то батьки значно переоцінюють технології. Справа в тім, що у реальному житті для досягнення будь-якої цілі потрібно докласти більше зусиль, аніж рух пальцем.

Винагороджувати дитину мультиком – цілком нормально, але краще дивитися його разом та все обговорювати. Дитина ще не усвідомлює своїх емоцій, тому їй потрібна така підтримка та скерування переживань.

Також варто докладати зусилля, аби в дитини була активне реальне життя: друзі, хобі, інтереси. В іншому випадку в неї розвинеться залежність, позбутися якої вкрай важко.

Забрати гаджет – непросте завдання, адже може супроводжуватися справжніми істериками. Уникнути цього допоможе попередня домовленість: ти граєш певну кількість часу, після чого займешся чимось іншим. Тут не можна поступатися на вмовляння, твердість батьків сприятиме дотриманню режиму.