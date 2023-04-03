Вікові кризи, також відомі як етапи розвитку – це кілька особливих та важливих періодів, через які проходять всі діти. Ці етапи характеризуються новими здібностями, проблемами та змінами в поведінці та емоціях.

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Дитинство (0 – 2 роки). На цьому етапі немовлята розвивають довіру та прихильність до своїх основних опікунів. Вони можуть відчувати тривогу розлуки та страх перед незнайомцями.

Дитячий вік (2 – 3 роки). Малюки розвивають самостійність і незалежність, і можуть боротися з непокорою та істериками, коли вони перевіряють кордони та відстоюють свою новознайдену незалежність.

Такі рідні малюки / Фото unsplash

Дошкільний вік (3 – 5 років). Діти дошкільного віку розвивають соціальні навички та емпатію, але можуть також відчувати труднощі з обміном інформацією та конфліктами з однолітками.

Початкова школа (6 – 11 років). На цьому етапі розвивають академічні, соціальні та когнітивні навички. Діти можуть мати проблеми з самооцінкою та тиском однолітків.

Підлітковий вік (12 – 18 років). У підлітків розвивається почуття ідентичності, незалежності та сексуальності. Вони можуть страждати від перепадів настрою, бунтарської поведінки та конфліктів з батьками й однолітками.

Важливо зазначити, що це лише загальні етапи, і розвиток кожної дитини може відрізнятися. Крім того, не всі діти переживають кризи розвитку однаково або у той самий період.