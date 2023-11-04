Перше, що повинна пам'ятати будь-яка мама: кожна жінка та дитина унікальні, тому важливо звертатися за порадою до лікаря або консультанта з грудного вигодовування. Вони зможуть надати індивідуальні поради та підтримку для комфортного завершення грудного вигодовування.

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Як правильно завершити ГВ

Щоб знайти найкраще рішення, поспостерігайте за дитиною та поставте собі кілька запитань:

В яких ситуаціях дитина просить грудей?

Це моменти, коли вона голодна і спрагла? Або це час емоційної напруги?

Ваша дитина вимагає грудей після їжі?

Неймовірний звязок між мамою та дитиною / Фото unsplash

Завдяки цим кільком питанням мати може відповісти, чи достатньо частково відлучити дитину від грудей (наприклад, перед сном) чи запланувати тихе, повне припинення грудного вигодовування.

Можливі способи відлучення дитини від грудного вигодовування

Під час відлучення носіть одяг, який не викликає у дитини асоціацій з грудним вигодовуванням. Відмовтеся від одного годування кожні 2 – 3 дні (спочатку припиняють годувати вдень або вранці).

Коли малюк просить грудей, спробуйте звернути його увагу на щось інше: погуляйте, почитайте книжку, приготуйте щось разом. Це може допомогти дитині забути про груди, а час, проведений з мамою, задовольнить потребу в близькості.

Малюк потребує розмови і пояснення

Пояснення на кшталт: "груди болять/захворіли" іноді допомагають, але можуть викликати страх у дитини, як і змазування сосків лимоном, сіллю тощо. Варто пояснити дитині, що настав час, коли грудне молоко закінчується, а замість молока багато обіймів і поцілунків.

Дайте своїй дитині море любові та розуміння. Смоктання грудей задовольняє потребу в близькості і почуття безпеки. Тому замініть їх на спільні ігри в ліжку, лоскотання, а не на молочну суміш.

Будьте зі своєю дитиною

Від'їзд на кілька днів може бути додатковим стресом, особливо для дитини – через раптове забирання малюка і велику тугу за мамою. Більш того, досвід багатьох матерів показує, що таке розлучення може мати абсолютно протилежний ефект.

Перевірте свої груди

Обмежуючи кількість годувань, організму потрібен час, щоб сповільнити вироблення молока. Якщо груди наповнюються, мамі слід зцідити трохи молока, але тільки до відчуття полегшення. Зціджування молока "до кінця" стимулюватиме лактацію.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.